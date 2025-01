Studenten GG in Woerden bijeen; Peter Schalk (SGP) spreekt over ”Gods oordelen in onze tijd”

Ze bezochten de jaarlijkse winterconferentie van de werkgroep studenten van de Gereformeerde Gemeenten (GG), deze keer in de Bethlehemkerk in de Utrechtse stad. Peter Schalk, Eerste Kamerlid voor de SGP en ouderling in de gg te Veenendaal, hield een lezing over het thema.

„Merk je het op als God in je leven spreekt?” vroeg Schalk aan de studenten. De Heere spreekt niet alleen in grote dingen, maar ook in kleine dingen, stelde hij. „Is de bewarende hand van God voor jou hetzelfde als het spreken van God?”

Nieuws in beeld De studenten konden deelnemen aan een maaltijd voorafgaande aan de lezing. beeld Colinde van Luijk De winterconferentie van de werkgroep studenten van de Gereformeerde Gemeenten trok zo’n 110 studenten. beeld Colinde van Luijk beeld Colinde van Luijk beeld Colinde van Luijk Bespreking in groepjes. beeld Colinde van Luijk Bespreking in groepjes. beeld Colinde van Luijk

God regeert alle dingen, benadrukte de SGP-senator tegenover de „maakbare samenleving die grijpt naar eigen kunnen en weten”. Hij somde ingrijpende gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar op: de aanval op de Twin Towers in New York, de moord op Pim Fortuyn, het coronavirus en verschillende crises in de afgelopen jaren, zoals de wooncrisis en de klimaatcrisis. „Het buitelt over elkaar heen. Waarom? Wat heeft dat ons te zeggen? We weten het niet, maar toch worden we geroepen onze positie in te nemen.” Over het coronavirus: „Had God ons misschien iets te zeggen met dat minuscule virus dat zich over de hele wereld verspreidde, of waren we daar doof voor?”

In de Bijbel spreekt God duidelijk over oordelen, waardoor Hij mensen straft of kastijdt en tot bekering roept, aldus Schalk. Tegelijk constateerde hij met het oog op de actuele situatie „dat wij het allemaal niet zo precies weten. Wie zijn wij om te beoordelen wat Gods oordelen zijn?”, zei hij met een verwijzing naar het Bijbelboek Job. „Zouden we niet heel klein moeten worden bij het duiden van de situatie in de wereld, in ons land en in je persoonlijke leven?”

Het spreken over Gods oordelen die over de wereld gaan moet niet „angstig en somber” maken, stelde de politicus. „Het loopt God niet uit de hand, dat geeft rust. Hij maakt Zich bekend als rechtvaardig, maar ook als zeer genadig.” Hij sloot af met een citaat van Charles Haddon Spurgeon: „De beste toestand om de oordeelsdag af te wachten is bezig te zijn met het werk van de Meester.”