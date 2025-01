Klokkenstoel voor Ontmoetingskerk Sappemeer, Amersfoortse Emmaüskerk wordt wijkontmoetingsplek – en ander plaatselijk kerknieuws

Klokkenstoel

De protestantse Ontmoetingskerk in het Groningse dorp Sappemeer krijgt een klokkenstoel.

De Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer heeft een klokkenstoel vervaardigd voor de protestantse Ontmoetingskerk in dit Groningse dorp. Als er weinig houtwerk aan schepen te doen is, nemen de timmerlieden van de werf vaker een dergelijke klus aan. De bouw van de klokkenstoel, de enige in de gemeente Midden-Groningen, was voor hen volgens het Dagblad van het Noorden een bijzondere uitdaging. Veel werkzaamheden moesten met de hand worden uitgevoerd. Het bouwwerk, dat meer dan een ton weegt, krijgt eind deze maand een prominente plek op het gazon voor de kerk.

Eefde en Gorssel/Epse

De protestantse gemeenten van Eefde en Gorssel/Epse (gemeente Gorssel in de Achterhoek) gaan als één gemeente verder onder de nieuwe naam protestantse gemeente Eefde-Epse-Gorssel. „Hieraan is een lange periode van zorgvuldige voorbereiding en geleidelijk naar elkaar toegroeien voorafgegaan”, aldus de kerkenraad.

De twee gemeenten werkten sinds 2014 steeds meer samen. „Door de krachten te bundelen kan de nieuwe gemeente met nieuwe energie en meer mogelijkheden een rol van betekenis vervullen voor zowel de aangesloten gemeenteleden als de samenleving in de dorpen Eefde, Epse en Gorssel.” De kerkdienst op zondagochtend wordt afwisselend in Eefde en in Gorssel gehouden.

Het nieuwe begin is gemarkeerd tijdens een feestelijke dienst in Gorssel, met als thema ”Ontkiemen”. „We vieren wat in de afgelopen decennia in de kerken in Gorssel/Epse en Eefde is gezaaid en geoogst. En we kijken vooruit naar een toekomst waarin we blijven zaaien en hopen te oogsten, vruchten van goedheid, rechtvaardigheid en liefde: de oogst die God zelf geeft.”

De fusiegemeente telt 985 leden.

Kerk Wolvega

De Kerk op de Hoogte in Wolvega. beeld Lenus van der Broek

De protestantse gemeente in Wolvega heeft de Kerk op de Hoogte, zalencentrum De Ark, de pastoriewoning en het naastgelegen bos officieel overgedragen aan de gemeente Weststellingwerf.

De overdracht is onderdeel van het project ”Bestemming Wolvega”, dat is gericht op het versterken van het dorp Wolvega als gemeenschap. Ruim 1700 inwoners deelden hun ideeën en wensen. Velen van hen wilden meer plekken voor sociaal-culturele activiteiten zoals een klein theater, een filmhuis of concerten. De kerk krijgt daarom een nieuwe functie als maatschappelijke, culturele en publieke locatie. De grote kerkzaal biedt straks ruimte voor theater, film, muziek, exposities, vergaderingen en rouw- en trouwdiensten. De Ark wordt benut voor ontmoeting en diverse activiteiten.

De kerk, in 1646 herbouwd met gebruik van muurwerk van de voorganger, is een rijksmonument. De gemeente Weststellingwerf werkt met een werkgroep aan een organisatieplan en een exploitatieplan, die binnenkort aan de gemeenteraad worden voorgelegd. „Ondertussen bereiden we de opknapwerkzaamheden al voor, zodat we snel aan de slag kunnen zodra alles rond is”, zegt wethouder Roelof Theun Hoen. De protestantse gemeente hield in december haar laatste dienst in het kerkgebouw.

Emmaüskerk Amersfoort

De protestantse Emmaüskerk aan de Noordewierweg in Amersfoort kan worden omgevormd tot een wijkontmoetingsplek. De Raad van State verklaarde deze week bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan ”Hart van Soesterkwartier” ongegrond.

De Emmaüskerk werd in 1929 als Emmakerk gebouwd voor de toenmalige hervormde gemeente. Ze is nu in gebruik bij een protestantse wijkgemeente en de Keistadkerk, een gemeente van de Kerk van de Nazarener. In het bouwplan behoudt het kerkgebouw, dat wordt opgeknapt, zijn religieuze functie.

De bijgebouwen die in de jaren zestig aan weerszijden van de kerk werden gebouwd, worden gesloopt. In nieuwe zijvleugels komen een kinderdagverblijf en nu al aanwezige maatschappelijke voorzieningen als een Bij Bosshardt-huiskamer van het Leger des Heils en een diaconaal steunpunt met een kleine koffiebar van de protestantse gemeente. Op de eerste en tweede verdieping worden maximaal achttien betaalbare huurappartementen gerealiseerd.

De omwonenden vinden dat het bouwplan had moeten worden bezien in samenhang met andere ontwikkelingen in de omgeving, zoals de bouw van 5000 woningen rondom de wijk Soesterkwartier. Ze vrezen bovendien geluidshinder, parkeeroverlast en verlies van uitzicht. Volgens de Raad van State is met een en ander voldoende rekening gehouden. Projectontwikkelaar Lithos wil nog dit jaar met de nieuwbouw beginnen.