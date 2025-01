Volgens de jury heeft Van de Pol de afgelopen dertig jaar „aan een sterk en consequent oeuvre gebouwd waarmee hij bewijst goed de vinger aan de pols te houden over wat Nederlanders in het dagelijkse leven bezighoudt”. In het juryrapport wordt het werk van de Tilburgse tekenaar geprezen als „eigengereid, levendig en absurd”.

De cartoons van Van de Pol hebben een sterk autobiografisch karakter. Zijn comics zijn de afgelopen decennia in talloze kranten en bladen gepubliceerd, zoals het Brabants Dagblad, AD, Het Parool, NRC.next en Flair. De prijs, die bestaat uit een bronzen beeld en een oorkonde, wordt op 16 maart uitgereikt in Forum Groningen.

De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend en geldt als de belangrijkste prijs van de Nederlandse stripwereld. Met het winnen van de prijs schaart Van de Pol zich in een rijtje met andere grote namen, onder wie Jan Kruis, Martin Lodewijk, Mark Retera en Barbara Stok.