Mexico weigert vlucht met gedeporteerden uit de VS

Eerder in de week kondigde de regering van Donald Trump aan het ‘Remain in Mexico’-beleid uit zijn eerste ambtstermijn weer op te pakken. Dat dwong niet-Mexicaanse asielzoekers in Mexico te blijven tot er duidelijkheid was over hun visummogelijkheden in de Verenigde Staten. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum zei toen dat voor een dergelijke stap het land dat de asielzoekers herbergt akkoord moet gaan, en dat Mexico dat niet heeft gedaan.

Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf vrijdagavond een verklaring uit, waarin het stelde dat Mexico een „heel goede relatie” heeft met de VS en met dat land samenwerkt op gebieden als migratie. Het ministerie ging niet in op de weigering van het militaire vliegtuig eerder op de dag. Witte Huis-woordvoerder Karoline Leavitt liet na berichten over het geweigerde vliegtuig op X weten dat Mexico donderdag vier deportatievluchten op één dag heeft geaccepteerd.