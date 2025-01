Crowdfundingsactie voor Utrechters in de bijstand levert ton op

Met het geld krijgen honderd Utrechters een jaar lang een financieel extraatje. Volgens de gemeente zijn er bijna 350 Utrechters die parttime werken en te maken hebben met wisselende inkomsten en daardoor in de knel komen met het verrekenen van de bijstand.

„Met het geld dat we nu hebben opgehaald kunnen we straks gedurende een jaar in elk geval honderd mensen helpen”, zegt wethouder Linda Voortman. De actie gaat daarom ook door. Voortman: „Hoe mooi zou het zijn als we iedereen kunnen helpen.”

De gemeente en Collectief Kapitaal zijn de actie gestart, naar eigen zeggen als antwoord op de ‘kapotte bijstand’. Volgens de gemeente raken mensen in de bijstand die parttime willen werken „verstrikt in een web van ingewikkelde regels en voortdurende onzekerheid”.