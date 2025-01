Historische scheepswerf vervaardigt klokkenstoel voor kerk Sappemeer

De Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer heeft een klokkenstoel vervaardigd voor de protestantse Ontmoetingskerk in dit Groningse dorp. Als er weinig houtwerk aan schepen te doen is, nemen de timmerlieden van de werf vaker een dergelijke klus aan. De bouw van de klokkenstoel, de enige in de gemeente Midden-Groningen, was volgens het Dagblad van het Noorden een bijzondere uitdaging. Het bouwwerk, dat meer dan een ton weegt, krijgt eind deze maand een prominente plek op het gazon voor de kerk. beeld Historische Scheepswerf Wolthuis