Cubaanse voorganger Fajardo na drieënhalf jaar cel vrij

Dat maakte de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie International Christian Concern deze week bekend.

Ds. Fajardo is voorganger van de onafhankelijke gemeente Monte de Sion in Palma Soriano. Op 11 juli 2021 werd hij door staatsveiligheidsbeambten opgepakt tijdens vreedzame protesten in deze stad. Zijn vrijlating is onderdeel van een generaal pardon voor 553 Cubaanse gevangenen, een deal met het Vaticaan in het kader van het Jubeljaar 2025.

De voorganger werd in mei 2022 veroordeeld tot zeven jaar cel (aanvankelijk acht jaar) op beschuldiging van

ophitsing, mishandeling, verstoring van de openbare orde en gebrek aan respect. Volgens een rapport van de Amerikaanse Commissie Internationale Godsdienstvrijheid (USCIRF) in september vorig jaar werd Fajardo tijdens zijn gevangenschap gemarteld. „Op een keer sloegen de gevangenisautoriteiten hem zo hard dat hij een tand verloor. Vervolgens urineerden zij op hem.”