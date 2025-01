Meta-topman kondigt tot 65 miljard aan AI-investeringen aan

Om de ontwikkeling van Meta’s AI-model Llama vooruit te helpen, wil het bedrijf onder meer een datacenter bouwen met een capaciteit van 2 gigawatt. Volgens Meta-topman Mark Zuckerberg wordt dat complex zo groot dat het „een aanzienlijk deel van Manhattan” zou kunnen bestrijken. Daarnaast investeert Meta in 1,3 miljoen nieuwe processoren voor al het rekenwerk achter AI-toepassingen, schrijft hij in een Facebook-bericht.

„We verwachten dit jaar voor 60 miljard tot 65 miljard dollar te investeren in kapitaaluitgaven”, meldt Zuckerberg. „Tegelijkertijd breiden we onze AI-teams uit en hebben we genoeg kapitaal om de komende jaren te blijven investeren.”

Net als Google, Amazon, Apple en OpenAI werkt het moederbedrijf van Facebook en Instagram aan geavanceerde taalmodellen voor kunstmatige intelligentie. Meta werkt daarbij met een model dat ook te gebruiken is door andere ontwikkelaars.

De kapitaaluitgaven van Meta zijn hoger dan analisten op Wall Street hadden verwacht. Zij rekenden in doorsnee op 51,3 miljard dollar voor heel 2025. Zuckerberg gaf eerder aan dat hij liever miljarden dollars te veel uitgeeft voor AI-investeringen dan te weinig. Meta loopt anders het risico op een achterstand bij de ontwikkeling van de in zijn ogen belangrijke technologie.