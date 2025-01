Tienduizenden bij Slowaaks protest tegen regering Fico

Het is al weken onrustig in Slowakije en de protesten worden steeds groter, zowel in de hoofdstad Bratislava als in andere steden. De demonstranten zijn boos dat Fico steeds meer toenadering zoekt tot Rusland en de band met de Europese Unie juist verslechtert. Ze zeggen op te komen voor de democratie en ze zijn voor steun aan Oekraïne.

Volgens Fico plant de oppositie een „Maidan”, verwijzend naar de massale protesten in Oekraïne die daar in 2014 leidden tot het afzetten van de pro-Russische president. Fico riep de nationale Veiligheidsraad bijeen om te praten over de „ernstige en ongekende” situatie.

„Dit is een verzonnen verhaal”, zeggen de organisatoren van het protest. De echte dreiging zou komen van „zijn vriend Poetin”. Fico ging afgelopen december op bezoek bij de Russische president Vladimir Poetin. Naar aanleiding daarvan gingen mensen de straat op met teksten als „Slowakije is Rusland niet”. De demonstranten hopen dat een van de coalitiepartijen uit de regering stapt en dat er dan nieuwe verkiezingen komen.

Een oppositiepartij heeft afgelopen week opgeroepen om de regering strafrechtelijk te onderzoeken. Fico zou de inlichtingendienst misbruiken om politieke tegenstanders en activisten te bespioneren en onder druk te zetten.