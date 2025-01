Aangifte tegen Haagse wethouder om geheimhouding rond asielplek

Over de opvangplek besloot het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad in het geheim te informeren, stelt Hart voor Den Haag. De partij drong er vervolgens op aan die geheimhouding op te heffen, „omdat inwoners recht hebben op transparantie over ontwikkelingen in de buurt”. Dat werd volgens Hart voor Den Haag geweigerd.

Toch, aldus Hart voor Den Haag, besloot Vavier bij omwonenden rond de beoogde opvangplek een brief te bezorgen. Daarin zou vrijwel dezelfde informatie staan als in de geheime stukken. De bewoners worden daarin opgeroepen de informatie geheim te houden, iets wat volgens Hart voor Den Haag niet kan worden afgedwongen.

„Hierdoor is een situatie ontstaan waarin inwoners van Den Haag in hun buurt openlijk over het onderwerp praten, terwijl raadsleden hier geen uitspraken over mogen doen of vragen mogen beantwoorden. Dit belemmert de raad in haar werk en ondermijnt het democratisch proces”, aldus de partij in de verklaring. De bedoeling is dat de aangifte, om „het lekken van informatie”, zaterdag om 10.00 uur wordt gedaan.

Over welke opvanglocatie het gaat, wordt uit de verklaring van de partij niet duidelijk. Partijleider Richard de Mos kan daarover ook niets zeggen, omdat de partij dan zelf ook de geheimhoudingsplicht zou overtreden.

Wethouder Vavier laat enkel weten dat zij „kennis heeft genomen van het bericht”, aldus haar woordvoerster.