SodM kritisch op kabinetsplan tot isolatie bij kleine versterking

Staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen) is juist blij met het plan. Hij gaf groen licht na een succesvolle proef. Ongeveer 3400 huizen hoeven slechts een kleine versterking te ondergaan, die minder dan vier maanden in beslag neemt. De inwoners van deze huizen kunnen dit laten combineren met isoleren. Het scheelt bewoners veel geregel, denkt de staatssecretaris. „Dan heb je één keer gedoe, en woon je daarna in een versterkt en goed geïsoleerd huis.”

De BBB-bewindsman erkent dat „het kan zijn dat de versterkingsopgave als geheel hierdoor langer duurt”. Maar, voegt hij toe, „veiligheid en het ontzorgen van bewoners wegen zwaarder voor mij”.

Het Staatstoezicht denkt dat de maatregel juist niet bijdraagt aan veiligheid. „De versterkingsopgave in Groningen gaat al jarenlang te langzaam”, zegt inspecteur-generaal Theodor Kockelkoren van SodM. Als de Nationaal Coördinator Groningen zich ook nog eens met isoleren gaat bezighouden „vrees ik dat duizenden mensen nog langer moeten wachten op versterking”, aldus Kockelkoren. „Dat zou ik onacceptabel vinden voor deze lange rij met stille wachtenden.”

Hij wijst erop dat de NCG beperkte capaciteit heeft en het afgelopen jaar maar 1200 adressen zijn versterkt of vervangen door nieuwbouw. Er moeten waarschijnlijk nog meer dan 10.000 woningen worden versterkt.