Geen verhoogde concentraties legionella meer in zuivering Houten

Het schap heeft de uitslagen binnen van een bemonstering half januari van het afvalwater van de rwzi. „Die tonen aan dat de waarden van de aangetroffen legionellabacterie beneden de hiervoor gestelde norm zitten.” Verder is op 10 januari op de waterzuivering een luchtmonster genomen om te controleren of er legionella in de lucht zat. In het monster van die dag is geen legionella aangetoond. Dat betekent dat er op dat moment geen besmettingsgevaar via de lucht was.

Uit voorzorg blijft het advies aan medewerkers en bezoekers van de rzwi van kracht om speciale maskers te dragen. Niet-noodzakelijke bezoeken aan de rwzi zijn uitgesteld.

In de gemeente Houten (provincie Utrecht) zijn de afgelopen jaren vaker hogere concentraties van de legionellabacterie aangetroffen bij waterzuiveringsinstallaties, onder meer in februari 2023.