Greenpeace: oplossing stikstofcrisis ligt niet in Brussel

„Door altijd maar te zoeken naar geitenpaadjes hebben opeenvolgende kabinetten Nederland in deze stikstofcrisis gestort”, zegt Palmen. „De enige echte oplossing is een snelle, forse en gerichte reductie van stikstof om kwetsbare natuur te beschermen.” Hij vindt het zeer terecht dat Schoof de „regie pakt” in de stikstofcrisis. „We volgen de ontwikkelingen van de stikstofplannen met argusogen”, aldus de directeur.

Schoof zei dat het kabinet binnen twee maanden met nieuwe stikstofplannen wil komen, waarbij de ministeriële commissie naar verschillende oplossingen kijkt. Zo ook naar de juridische mogelijkheden voor het verlenen van vergunningen, naar welke maatregelen nodig zijn voor het verminderen van stikstofneerslag en naar de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State in december. Door die uitspraak zijn regels strenger voor het verrekenen van stikstofuitstoot binnen bedrijven. Mogelijk moeten bedrijven daarmee alsnog een vergunning hebben en zijn ze met hun uitstoot in overtreding.

Natuur & Milieu roept de commissie op om „met daadkracht en snelheid te handelen”. Daarbij benadrukt de milieuorganisatie dat de tijd van verkennen voorbij is, omdat er al concrete oplossingen als een maximaal aantal dieren per hectare en een verplichting tot duurzaam voer voor koeien klaarliggen. Door steeds opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe juridische routes zijn „de natuur, maar zeker ook ondernemers daar keer op keer de dupe van, omdat er illegale situaties ontstaan en het beleid sneuvelt voor de rechter”, aldus Natuur & Milieu.

BBB-minister Mona Keijzer (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) liet donderdag al doorschemeren dat er in Brussel mogelijk ruimte is om stikstofregels te versoepelen of te versimpelen. Ze zei dat de ministeriële commissie dus ook moest kijken welke aanpassingen mogelijk zijn in Europese of Nederlandse regels. Verdere details wilde ze niet geven.