Kabinet plant drie bezoeken aan China, waarvan een door Schoof

„Dat geeft ook aan dat deze gesprekken in een buitengewoon vriendelijke sfeer hebben plaatsgevonden”, aldus Schoof. De premier benoemt dat Nederland en China „buitengewoon belangrijke handelsrelaties” hebben. Bij het bezoek van de Chinese bewindspersonen is onder meer gesproken over watermanagement, klimaat en de halfgeleiderindustrie, waarin ASML een grote speler is.

„En we hebben ook een aantal kritische gesprekken met elkaar gevoerd.” Die gingen bijvoorbeeld over de vermoedens dat Chinese bedrijven spullen als elektronica leveren aan Rusland, dat deze gebruikt in de oorlog met Oekraïne.