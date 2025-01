Zuid-Hollandse reiziger krijgt dit jaar meer vertraging dan ooit

De hoeveelheid werkzaamheden en de kosten ervan zorgen ervoor dat ze lang niet altijd meer alleen in het weekend en ’s nachts worden gedaan. Ook overdag en op doordeweekse dagen gaan wegen dicht en rijden treinen niet op bepaalde trajecten.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Frederik Zevenbergen (verkeer, vervoer en ov) pleit voor „een mobiliteitsverandering” bij reizigers. „We kunnen nooit genoeg asfalt en nooit genoeg spoor realiseren om alle drukte op één moment af te handelen”, aldus de VVD’er. „Onze oproep is dus: kijk voor je op pad wil gaan goed of er ook andere opties zijn. Kan je de fiets of het ov pakken in plaats van de auto? En moeten we nou echt allemaal op dinsdag- en donderdagochtend om kwart over 8 naar het werk gaan? Daar is een verandering qua mindset voor nodig.”