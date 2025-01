Kyiv: Geen gesprekken over Oekraïne en Europa zonder ons

Buitenland

Oekraïne vindt dat onderhandelingen over de toekomst van Oekraïne en Europa niet kunnen plaatsvinden zonder Oekraïne en Europa. De Russische president Vladimir Poetin zei dat hij klaar is voor gesprekken met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump over Oekraïne, maar volgens de regering in Kyiv is het niet de bedoeling dat zij met z’n tweeën kunnen bepalen hoe Europa eruit moet komen te zien.