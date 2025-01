TikTok: steeds beter geworden in verwijderen gevaarlijke content

Challenges op sociale media gaan al enkele jaren rond. Zo ook de ‘choking game’ ofwel stikspel. Een leerling van een school in Nieuwegein is overleden doordat hij dit spel deed. Enkele jaren geleden overkwam een 16-jarige jongen uit Arkel hetzelfde.

„We verbieden content die gevaarlijke activiteiten of challenges promoot of laat zien die kunnen leiden tot lichamelijk letsel”, aldus de zegsman van TikTok. Het bedrijf spoort deze content bijvoorbeeld op door hashtags te monitoren. „Content die ons beleid schendt, wordt verwijderd, vaak nog voordat deze door iemand is bekeken.” Afhankelijk van de ernst kan ook een permanente verwijdering van een account volgen.

Door verbeterde technologie is TikTok bovendien in staat steeds effectiever gevaarlijke content op te sporen. Zo werd van deze video’s in het eerste kwartaal van vorig jaar 90 procent binnen 24 uur offline gehaald. In het derde kwartaal was dat volgens het bedrijf al 96,5 procent.

Snapchat, eveneens een populaire app onder kinderen en jongeren, is ook gevraagd om het beleid ten aanzien van gevaarlijke challenges. Die app laat weten niet in te gaan op dit onderwerp.