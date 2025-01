Limburgse Staten bezorgd over samenvallen grote wegwerkzaamheden

De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide moet volgens de planning later dit jaar van start gaan, maar een precieze datum is er nog niet. In het geval van de N280 kan het werk pas beginnen als de Raad van State uitspraak heeft gedaan in een bezwaar dat door omwonenden is aangetekend. Het is nog niet bekend wanneer de hoogste bestuursrechter zich over die zaak buigt. Gedeputeerde Kuntzelaers gaf aan dat de provincie nog steeds op de eerste helft van 2026 mikt voor het project tussen Roermond en Weert, maar dat ze daarvoor afhankelijk is van de RvS-uitspraak.

PvdA-Statenlid Aleida Berghorst gaf aan dat er naast de wegwerkzaamheden ook nog werk aan de Maaslijn aan zit te komen. „Ik ben wel benieuwd hoe we daar in bredere zin mee omgaan”, stelde zij. „Hoe voorkomen we dat met al die belangrijke werkzaamheden waar we zolang op gewacht hebben, dat we Limburg daarmee niet vijf jaar op slot gooien?” Ook de VVD stelde daar vragen over aan Kuntzelaers, die aangaf dat er doorlopend overleg is met Rijkswaterstaat. „Dat proberen we zo goed mogelijk met elkaar af te stemmen.”