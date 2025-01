Capitoolbestormer weigert gratie van Trump

„Gratie aanvaarden zou alleen maar een belediging zijn voor de agenten van de Capitoolpolitie, de rechtsstaat en natuurlijk onze natie,” zegt Hemphill in een interview in ”Newsday”. Ze werd vanwege haar rol bij de bestorming van het Capitool veroordeeld tot een celstraf van zestig dagen, drie jaar voorwaardelijk en een geldboete van 500 dollar.

Pam Hemphill erkende al vrij snel na de rellen dat zij en de andere bestormers fout waren geweest. „Die dag hadden we het mis. Wij hebben de wet overtreden. Er zou daarom geen sprake mogen zijn van gratie”, vindt de vrouw uit Idaho. Dat de Capitoolbestormers nu genade krijgen, geeft hun volgens Hemphill het gevoel dat zij boven de wet staan.

„Ik heb bekend dat ik schuldig ben, omdat ik daadwerkelijk schuldig was. Als ik dan ook nog gratie zou accepteren, zou dat bijdragen aan hun emotionele manipulaties en valse verhalen.” Met ”hun” bedoelt ze president Trump en zijn aanhangers, waar ze vier jaar geleden ook bij hoorde.

Pam Hemphill. beeld Still CNN

Pam Hemphill kan niet begrijpen dat Trump deze week zoveel mensen gratie heeft verleend. „Het is heel moeilijk om te bevatten dat de gevaarlijkste en zwaarst veroordeelde schurken, diegenen die daadwerkelijk politieagenten aanvielen, nu op vrije voeten zijn.” Maar een gesprek daarover met Turmp is uitgesloten. Hemphill: „Ik wil niets meer met hem te maken hebben.”

De 71-jarige gepensioneerde verslavingstherapeut ziet zichzelf niet als slachtoffer van een misleidingcampagne. „Ik ben zelf volledig verantwoordelijk. Ik was naïef, las geen krant en geloofde zonder meer de verhalen van Trumpaanhangers dat de verkiezingen van 2020 zijn gestolen. Ik was niet kritisch. Nu weet ik dat het een sekte was, en ik zat in die sekte.”

Pam Hemphill heeft met een advocaat gesproken over het schrijven van een weigeringsbrief. Het is niet duidelijk of zij het pardon juridisch kan weigeren. „Het zou iets nieuws zijn om een ​​rechtszaak aan te spannen om gratie voor een misdrijf te weigeren”, zegt Mark Osler, hoogleraar rechtswetenschap aan de Universiteit van St.-Thomas in Minneapolis, in de New York Times. Er bestaat echter wel enige juridische jurisprudentie die erop wijst dat een dergelijk verzoek een lastige strijd kan opleveren.