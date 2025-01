Nieuwe duurzamere standaard voor Rotterdamse sociale huurwoningen

Biobased bouwen zorgt voor een veel lagere CO2-uitstoot dan wanneer alleen beton wordt gebruikt, maar is duurder dan conventionele bouw. Rotterdam past in totaal een kleine miljoen euro bij voor de meerkosten. De afspraken zijn gemaakt met de corporaties Hef Wonen, Havensteder, Woonstad en Woonbron.

De woningen zullen verder voldoen aan strenge duurzaamheidsnormen, belooft woonwethouder Chantal Zeegers. Daardoor zijn ze niet alleen energiezuinig, maar zorgen ze ook voor een gezond binnenklimaat. „In Rotterdam geloven we dat iedereen recht heeft op een duurzame en aangename woning, ongeacht de grootte van de portemonnee. Met dit convenant laten we zien dat het mogelijk is om betaalbaarheid en duurzaamheid hand in hand te laten gaan”, aldus Zeegers.

Het eerste project met duurzaam gebouwde, grotendeels houten woningen is al begonnen en wordt dit jaar opgeleverd. Het gaat om 82 appartementen in de wijk Pendrecht in Rotterdam-Zuid.