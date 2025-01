Burgemeester gaat langs op school Nieuwegein na dood leerling

De gemeente is „geschrokken van het heftige nieuws” en heeft contact opgenomen met de school. „We hebben onze hulp aan de school aangeboden in het verdere proces, bijvoorbeeld als er behoefte is aan een bijeenkomst of voorlichting.”

De school liet eerder al weten „diep geschokt” te zijn. „Hij laat een grote leegte achter binnen onze school en we zullen hem enorm missen.”

Eerder sprak de politie van een tragisch incident waarbij de jongen om het leven was gekomen. Later meldde de school dat hij was overleden door het ‘stikspel’. Dit gebeurde buiten de school.