Werknemer vindt sfeer binnen bedrijf steeds vaker belangrijker dan salaris

Steeds vaker laten werkzoekenden zich leiden door niet-financiële zaken, blijkt uit onderzoek van uitzendorganisatie Randstad. Dinsdag publiceerde die de resultaten van de jaarlijkse werkmonitor, waarin allerlei maatschappelijke trends zichtbaar worden.

Een van die trends is dat de balans tussen werk en privé alsmaar belangrijker wordt. In 2024 geeft 82 procent van de werkenden in Nederland aan dat dat die balans een grote rol voor hen speelt.

Ontslag

Daarnaast valt op dat steeds meer werknemers in actie komen als ze vinden dat er binnen hun organisatie niet prettig wordt samengewerkt. Van de mensen die in het afgelopen jaar van baan zijn veranderd, geeft 33 procent aan dat ze ontslag hebben genomen vanwege een verstoorde werksfeer. Een jaar eerder was dit nog maar 21 procent.

Volgens Oscar van Mourik, gedragswetenschapper bij Randstad, verschuiven de prioriteiten van werknemers snel. „Natuurlijk zal het salaris altijd belangrijk blijven. Maar voor steeds meer mensen staat dat niet meer op de eerste plaats. Ze willen vooral een leuke baan met fijne collega’s en een goede werk-privébalans.”

Ook de manier waarop bedrijven en instellingen maatschappelijk betrokken zijn, wordt belangrijker. Oudere Nederlanders letten daarbij vooral op zaken als de mogelijkheid om mantelzorg te verlenen.

Jongere werknemers kiezen volgens het onderzoek van Randstad graag voor werkgevers die hen in staat stellen een rijk sociaal leven te leiden. Daarbij gaat het met name om generatie Z, de groep Nederlanders die zijn geboren tussen 1997 en 2012. Ongeveer de helft van de werkenden in deze groep accepteert een baan pas als die aan hun sociale wensen voldoet.

Zingeving

Van Mourik: „We vinden ons eigen geluk steeds belangrijker. Dat leidt ertoe dat mensen op zoek zijn naar zingeving en verbondenheid, ook op hun werk.” Dat zorgt er volgens hem voor dat werknemers hogere eisen stellen. „Als een bedrijf of instelling niet aan hun wensen voldoet, nemen ze sneller afscheid.”

Ook dat blijkt volgens Van Mourik uit de cijfers: „Ons onderzoek laat zien dat bijna driekwart van de werkenden wil dat hun werkplek een gevoel van gemeenschap biedt. Meer dan de helft van hen is bereid om te vertrekken als ze het gevoel hebben dat ze er niet bij horen. Een derde van de werknemers accepteert zelfs een baan met een lager salaris als de sociale contacten bij de nieuwe werkgever beter zijn.”