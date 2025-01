Yonhap: verzoek om voorarrest Yoon te verlengen afgewezen

Yoon is de eerste Zuid-Koreaanse president die werd gearresteerd, nadat hij begin december kortstondig de militaire noodtoestand had uitgeroepen. Hij werd eerder deze maand opgepakt en zit sindsdien vast in Seoul.

Het voorarrest van Yoon loopt af op 28 januari. Aanklagers hadden een verzoek ingediend om het voorarrest met nog eens tien dagen te verlengen, voordat ze Yoon officieel aanklagen. Dat verzoek is nu afgewezen. Wat deze afwijzing betekent voor het verloop van het proces is nog onduidelijk.

De staat van beleg veroorzaakte de grootste politieke crisis in tientallen jaren in Zuid-Korea. De maatregel werd gezien als opstand tegen de staat.