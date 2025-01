GezinsGids

„De vakantieparken zijn een soort observatorium. De gezindte onder een kaasstolp.

Wat Wim er ziet, baart hem weleens zorgen. „Je ziet een soort verharding tussen de linker- en de rechterflank. We moeten oppassen dat onze refocultuur geen buitenkantje wordt, een manier waarop je je gedraagt, zonder dat het leeft.

Ik ben zelf opgegroeid in Brabant. Daar ging ik naar een protestants-christelijke school. Als ik de verhalen van mijn kinderen hoor die op een reformatorische school zitten, dan denk ik: de moraal op dat pc-schooltje toen was beter dan op onze reformatorische scholen nu.”

Wim Snoek is eigenaar van O&S Vakanties. beeld RD, Anton Dommerholt

In welk opzicht?

„De moraal is losser en de taal grover. Op de parken hebben we hier ook mee te maken. Hoe leid je dat in goede banen? Hoe streng moet je zijn?

Op onze parken was bijvoorbeeld alcohol niet toegestaan, maar dat hebben we niet kunnen volhouden. Op andere christelijke parken mochten ze wel doordrinken. Nu mag het bij ons in beperkte mate. Maar waar ligt de grens? Bij één biertje? Twee? Tien? „Een biertje mag toch wel?” wordt dan gezegd. Ja, zoals je zegt: een biertje. Maar geen tien.

Aan de andere kant zijn er heel mooie dingen. Er zijn jongeren die veel meer met geestelijke dingen bezig zijn dan ik in mijn jeugd. Het mooie is dat op zo’n park de drempel voor jongeren om met een predikant in gesprek te gaan veel lager is. Je hebt soms een dominee die meedoet met bijvoorbeeld volleybal. En ook nog eens heel fanatiek is. Dan willen de jongelui natuurlijk wel van die zwarte broeder winnen. Zo komt hij heel dicht bij hen te staan. Het geeft een band. Dan ontstaat er ook makkelijker een moment dat je hem even aanspreekt.”

