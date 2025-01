Advocaat Spong: cliënt is niet de bedenker van aanslag Tarwekamp

„Mijn cliënt heeft zich niet van het geheel gedistantieerd”, aldus de raadsman. „Maar hij is niet de ‘auctor intellectualis’ ervan. De rolverdeling ligt wat anders. Hij heeft enorm veel spijt.” Meer wil Spong er vooralsnog niet over kwijt, laat hij weten.

De enorme explosie aan de Tarwekamp in de Haagse wijk Mariahoeve deed zich voor op 7 december en had zes doden, meerdere gewonden en grote materiële schade tot gevolg. Een aantal woningen stortte volledig in.

De cliënt van Spong kende de eigenaresse van de bruidsmodezaak die in het blok was gevestigd. De aanslag zou tegen haar zijn gericht.

De andere verdachten zijn twee mannen uit Roosendaal van 23 en 29 jaar en een 33-jarige man uit Oosterhout. Het OM meldde vrijdag dat de vermoedelijke aanslag mogelijk al op 1 december had moeten plaatsvinden. De twee Roosendaalse verdachten werden toen aangehouden, op een parkeerplaats in Oosterhout. Zij zaten in een busje met onder meer zwaar vuurwerk en jerrycans benzine. De politie zond de twee mannen na verhoor heen.