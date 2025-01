Adventkerk Bunschoten-Spakenburg afgestoten, nieuwe ontvangsthal kerk Wilsum – en ander plaatselijk kerknieuws

Adventkerk Bunschoten

De gereformeerde kerk Bunschoten-Spakenburg gaat de Adventkerk afstoten. Op termijn worden alle kerkdiensten gehouden in de Zuiderkerk.

Twee kerkgebouwen onderhouden is voor de circa 3450 leden tellende gemeente financieel niet langer haalbaar, zegt Tony van Echten, voorzitter van het college van kerkrentmeesters. „Het ledental loopt terug en daarmee dalen ook onze inkomsten. De Adventkerk is in 1967 gebouwd. Na zestig jaar is groot onderhoud nodig, gekoppeld aan verduurzaming. Renoveren en verbouwen zou dermate in de papieren lopen dat we ons hebben afgevraagd of we daarmee wel verstandig bezig zouden zijn voor de generatie na ons en of we dat zelf wel zouden kunnen ophoesten.”

Een commissie waarin alle geledingen van de gemeente vertegenwoordigd zijn, gaat verkennen hoe alle typen kerkdiensten –waaronder ook de 7G-diensten met nieuwe vormen als video, interviews en een muziekgroep– in de Zuiderkerk kunnen plaatshebben. Tellingen wezen al uit dat de kerk groot genoeg is voor het aantal kerkgangers, ook voor de drukbezochte dienst op eerste paasdag. De avonddiensten zijn reeds gezamenlijk. Het kerkbezoek loopt terug, maar volgens Van Echten volgen veel gemeenteleden de diensten thuis via internet.

Wanneer de Adventkerk wordt gesloten is nog niet bekend. Dat hangt mede af van het onderzoek van de commissie. Ook moet nog de goedkeuringsprocedure binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden doorlopen. Voor de herbestemming van het kerkgebouw gaan de kerkrentmeesters in gesprek met belangstellende partijen.

Hervormd Wilsum

De Sint-Lambertuskerk in Wilsum, aan de rivier de IJssel (archieffoto). beeld RD, Anton Dommerholt

De hervormde gemeente in Wilsum heeft onlangs de nieuwe ontvangstzaal bij de Sint-Lambertuskerk officieel in gebruik genomen. Daarbij werd de naam van het gebouw onthuld: Het Anker.

Verscheidene gemeenteleden hadden de naam aangedragen. „Allereerst is er een relatie met het water. Vanuit het gebouw, dat een glazen pui heeft, is er uitzicht op de IJssel”, licht voormalig ouderling-kerkrentmeester Dennis van de Wetering, die het bouwproject leidde, de naamgeving toe. „Op deze plek kan het flink waaien, een anker duidt op vastheid. En natuurlijk is er het Bijbelse perspectief. Het anker in het logo van het gebouw heeft een kruis in het midden.” Bij de opening hield ds. H.B. Van der Knijff daarbij aansluitend een meditatie over Hebreeën 6: 19 en 20.

De ontvangstzaal, die tussen de kerk en de pastorie staat, wordt gebruikt voor kerkelijke activiteiten: jeugdverenigingen, mannenvereniging, vrouwenvereniging, gesprekskringen, catechisatie, zondagsschool, kindercrèche, vergaderingen en repetities van een koor. De hervormde gemeente telt circa 370 leden.

Het gebouw is onderhoudsarm, onder meer door kunststofkozijnen, en verduurzaamd met een luchtwarmtepomp en dertig zonnepanelen op het dak, die mede worden benut voor kerk en pastorie.

Het oude verenigingsgebouw, dat wegens duur achterstallig ouderhoud en hoge energiekosten werd afgestoten, is verkocht aan een aannemer. Die heeft plannen om er vijf appartementen in te realiseren, voor starters, jonge gezinnen en senioren.

Stevenskerk Nijmegen

De Stadskerk van het oecumenisch citypastoraat en Stadsklooster Mariken zorgen voortaan samen voor de invulling van de zondagse kerkelijke vieringen in de Stevenskerk in het centrum van Nijmegen. Zij zullen die om en om vormgeven.

De Stadskerk bestaat al vijftig jaar en hield iedere zondagochtend een viering met afwisselend voorgangers uit diverse kerkgenootschappen. Stadsklooster Mariken komt voort uit augustijns centrum de Boskapel, een geloofsgemeenschap rondom de kloosterkapel van de augustijnen in Nijmegen. Het wil naast de zondagse vieringen ook kerkelijke en maatschappelijke initiatieven ontplooien op het gebied van spiritualiteit en zingeving, „voor gelovigen, niet-gelovigen en andersgelovigen”. Iedere zondagochtend is er gelegenheid „om mee te vieren of gewoon tijd te nemen om na te denken over wat er in onze wereld allemaal speelt”.