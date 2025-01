Hamas maakt vrijdag namen bekend van gijzelaars die vrijkomen

Zaterdagavond worden opnieuw gijzelaars vrijgelaten die vastzitten in de Gazastrook. Het gaat om de tweede groep die vrijkomt sinds het bestand tussen Israël en Hamas afgelopen zondag inging. Bij het ingaan van de wapenstilstand werden al drie vrouwelijke gijzelaars vrijgelaten. Ook de tweede groep bestaat volledig uit Israëlische vrouwen, werd al eerder bekend.

De Amerikaanse oud-president Joe Biden meldde eerder dat het de bedoeling is dat Hamas om de zeven dagen steeds minstens drie gijzelaars vrijlaat. In totaal moeten in de eerste fase van het akkoord 33 Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. In ruil daarvoor worden bijna tweeduizend Palestijnse gevangenen vrijgelaten.