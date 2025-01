VO-raad: voorlichting over onlinechallenges niet eenvoudig

Een leerling van een school in Nieuwegein is overleden doordat hij het ‘stikspel’ deed, ook wel choking game genoemd. Enkele jaren geleden overkwam een 16-jarige jongen uit Arkel hetzelfde. Zijn ouders pleiten voor structurele aandacht op scholen voor het onderwerp.

De VO-raad erkent dat het belangrijk is dat docenten het er met hun leerlingen over hebben. Dat kan klassikaal maar ook met persoonlijke gesprekken, zegt een woordvoerder van de VO-raad. „Scholen kiezen zelf wat voor hun leerlingen de beste aanpak is. Daarvoor is het belangrijk dat ze weten wat er in een bepaalde klas of binnen een vriendengroep speelt.” Een algemene mail naar alle leerlingen is volgens de koepel geen goed idee. „Dat heeft weinig impact op leerlingen. Bovendien moet je dit onderwerp met veel zorg en fingerspitzengefühl aanpakken.”

Omdat er op sociale media steeds weer nieuwe challenges ontstaan, raadt de VO-raad scholen aan niet op specifieke challenges in te gaan, maar het breder te trekken. „Je wilt als docent leerlingen verleiden om verstandige keuzes te maken. Ze moeten weten waar hun eigen grenzen liggen en nee durven zeggen.” Voor expertise op dit gebied verwijst de raad scholen door naar Stichting School & Veiligheid.