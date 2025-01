UNICEF: 1 op 7 leerlingen miste school door extreem weer

Het extreme weer bedreigde de veiligheid en gezondheid van de kinderen en had gevolgen voor hun onderwijs op de lange termijn, zegt UNICEF-directeur Catherine Russell. Volgens een analyse van de VN-organisatie woont 74 procent van de getroffen kinderen in landen met lage of middellage inkomens. Afghanistan, Bangladesh, Mozambique, Pakistan en de Filipijnen behoren tot de zwaarst getroffen landen.

Ook in Europa zorgden extreme weersomstandigheden ervoor dat kinderen geen onderwijs konden volgen. In Italië konden meer dan 900.000 kinderen in september niet naar school vanwege zware regenbuien en overstromingen. Een maand later werd Spanje getroffen door overstromingen, waardoor 13.000 kinderen en tieners thuis moesten blijven.

„Onderwijs is een van de diensten die het vaakst worden verstoord als gevolg van klimaatrisico’s”, verklaart Russell. „Toch wordt het vaak over het hoofd gezien in beleidsdiscussies, ondanks de rol die het speelt bij het voorbereiden van kinderen op klimaataanpassing.” Ze stelt dat „de toekomst van kinderen voorop moet staan ​​in alle klimaatgerelateerde plannen en acties”.