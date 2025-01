Dit jaar ruim 400.000 ontheemden door geweld in Congo

Rebellen van de M23-beweging zijn begin dit jaar een nieuw offensief begonnen in het oosten van het land. De groep heeft de afgelopen jaren de regeringstroepen uit verschillende gebieden verdreven en heeft deze maand meer plaatsen veroverd in de omgeving van Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu.

VN-chef António Guterres zei donderdag „gealarmeerd” te zijn door het geweld en dit „in de sterkste bewoordingen” te veroordelen. „Dit offensief heeft verwoestende gevolgen voor de burgerbevolking en verhoogt het risico op een grotere regionale oorlog”, waarschuwde hij. De secretaris-generaal eist dat het geweld onmiddellijk stopt.

De situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo is al decennialang complex. In dit deel van het land, dat veel ondergrondse grondstoffen heeft, zijn rivaliserende groepen actief en komen gewelddadige conflicten vaak voor.