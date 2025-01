Utrecht scherpt regels voor uitstoot voertuigen aan

Vanaf 2027 mogen de meest vervuilende dieselauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens en bussen nergens in Utrecht meer rijden. Die regel gold al voor een deel van de stad, maar wordt dan dus uitgebreid. Per 2030 mogen bestelbusjes en vrachtauto’s alleen nog de stad in als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Deze regel gold ook al voor een bepaald gebied.

Ook mogen vanaf dit jaar geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met daarin een rookkanaal. Zo’n kanaal is nodig om bijvoorbeeld een houtkachel aan te leggen.