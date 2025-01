Wrakingsverzoek Taghi afgewezen, proces Marengo kan verder

De nieuwe advocaten van Taghi hadden begin deze maand het gerechtshof Amsterdam gewraakt omdat zij meenden dat de rechters de schijn van vooringenomenheid hebben gewekt. Zij wilden namelijk meer tijd dan ze van het hof kregen om de omvangrijke strafzaak voor te bereiden. De wrakingskamer ziet dat „de nodige inspanning wordt gevergd” van de advocaten om het „volumineuze dossier” tot zich te nemen. Maar omdat ze zelf in hun pleitnota zeiden dat het „schier onmogelijk” is, ziet de wrakingskamer ruimte: „Het kán dus wel.”

De advocaten Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen eind vorig jaar de verdediging van Taghi op zich en vroegen zestien maanden voorbereidingstijd. Die hebben zij nodig om het enorme dossier van ruim 80.000 pagina’s te bestuderen. De advocaten lieten direct weten dat als ze veel minder tijd zouden krijgen, ze de verdediging weer zouden neerleggen. Ze gaan nu met hun cliënt bespreken of en hoe ze verder kunnen, zeiden ze na afloop van de afgewezen wraking.

De rechtbank veroordeelde Taghi en twee medeverdachten begin vorig jaar tot een levenslange gevangenisstraf. De strafzaak Marengo telt in totaal veertien verdachten en gaat over meerdere moorden. De zaak is momenteel in de voorbereidende fase van het hoger beroep. Begin februari staan nieuwe zittingen gepland. Het is de bedoeling de zaak vanaf eind dit jaar inhoudelijk te behandelen.

Taghi (47) zat sinds half juli zonder rechtsbijstand nadat zijn toenmalige raadsman Michael Ruperti de verdediging had neergelegd. Hij had in 2023 met twee collega’s de verdediging van Taghi op zich genomen na de arrestatie van diens advocaat Inez Weski.