Ook stroomstoringen in Noord-Ierland door storm Éowyn

Little-Pengelly waarschuwt dat het herstel pas plaatsvindt zodra het weeralarm code rood is opgeheven, in verband met de veiligheid van de monteurs. Omgevallen bomen of puin op straat worden ook pas opgeruimd zodra het veilig is.

De vicepremier roept mensen dringend op thuis te blijven en nergens met de auto naartoe te rijden, tenzij dat „absoluut noodzakelijk is”. „Ga ervan uit dat alle afspraken zijn geannuleerd en kijk online en op sociale media voor updates.” De politica vraagt Noord-Ieren ook alleenstaanden, kwetsbaren of ouderen te bellen om te controleren hoe het gaat. „Blijf binnen en wees voorzichtig.”