Vluchten en ov in Ierland zwaar getroffen door storm Éowyn

Op de luchthaven in Dublin gaan meer dan 220 vluchten niet door. Ook andere luchthavens, waaronder die in Cork, melden annuleringen. Het gaat om onder meer vluchten vanuit Nederland of met Nederland als bestemming. Luchthavens in het Verenigd Koninkrijk schrappen ook vluchten, maar vooralsnog minder dan in Ierland.

Het vliegveld in de Ierse hoofdstad waarschuwt reizigers voor meer annuleringen en vertragingen, omdat de regio Dublin waarschijnlijk tot ongeveer het middaguur te maken heeft met een „zeer sterke wind”. Reizigers die vrijdag een vlucht gepland hebben, wordt geadviseerd hun vluchtstatus te controleren voordat ze naar de luchthaven komen.

Bus Éireann, dat busvervoer in heel Ierland verzorgt, meldt dat tijdens code rood geen bussen rijden om de veiligheid van medewerkers en klanten te waarborgen. Er wordt gewaarschuwd voor verdere verstoringen in de dienstregeling na de opheffing van het weeralarm.