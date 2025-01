Mogelijk twee doden in VS door problemen met hartkastje Philips

Philips kreeg signalen over een mogelijk probleem met de draagbare hartkastjes, die niet in Europa verkocht worden. Daarop heeft het bedrijf een probleem in de softwareconfiguratie vastgesteld, aldus de zegsman. Philips heeft dit gemeld bij de klanten en bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. De producten worden in de VS niet teruggeroepen, maar Philips heeft artsen wel aangepaste instructies gegeven. Op dit moment werken de apparaten normaal, volgens Philips.

De toezichthouder meldt dat er ongeveer 130.000 MCOT-pleisters in de VS in omloop zijn, bij ruim 41.000 klanten. De monitor verzamelt hartgegevens, maar door het softwareprobleem werd de informatie niet goed doorgestuurd naar behandelende artsen. Hierdoor werden hartaandoeningen niet op tijd opgemerkt. De FDA is ook op de hoogte van 109 andere letselgevallen die in verband worden gebracht met het probleem. Volgens Philips waren in die gevallen wel problemen met de kastjes, maar leidde dat niet tot schade voor de patiënten.

Problemen met apparaten van Philips liggen onder een vergrootglas, na een jarenlange affaire met slaapapneu-apparaten van het bedrijf. In 2021 kwam het zorgtechnologieconcern in de problemen door een grote terugroepactie voor miljoenen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Bij die apparaten kon het isolerende schuim loslaten.

Philips heeft daarover vorig jaar een schikking getroffen voor 1,1 miljard dollar aan claims die verband houden met het schandaal. Eerder bereikte Philips al een overeenkomst om Amerikaanse patiënten te compenseren voor economische schade door problemen met de apparaten.