Schouten gaat subsidiefraude onderzoeken en wil antwoorden van OM

De zaak draaide om fraude met gelden van stichtingen die actief waren met projecten op het gebied van integratie, re-integratie en deradicalisering. Zo is subsidiegeld geïnvesteerd in een kaasfabriek in Marokko. Schouten is formeel nooit op de hoogte gesteld welke stichtingen het precies waren en wie de drie verdachten waren. Doordat er is geschikt in de zaak, is dat ook niet openbaar geworden. De burgemeester heeft het OM alsnog om meer informatie gevraagd, zodat de gemeente zelf ook beter kan laten onderzoeken wat er fout is gegaan. „Daar heb ik nog geen antwoord op gekregen”, zei ze.

Schouten gaf ook aan dat de gemeente tot nu toe geen onderzoek had ingesteld, „omdat we dachten dat het OM dit zou oppakken”. Ze zei nog nader te bekijken of de gemeente niet alsnog een rechtszaak kan afdwingen, „omdat wij vinden dat wij belanghebbenden zijn”.

De verdenkingen waarvoor het OM het drietal vervolgde besloegen de periode van 2010 tot en met 2018. De verdachten accepteerden werkstraffen variërend van 100 tot 140 uur en moesten een boete betalen tot 25.000 euro.