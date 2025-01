Cgk De Zaaier in Harderwijk herdenkt 125-jarig bestaan

Het kerkgebouw, in een rustige wijk van de Veluwse stad, valt op door zijn hoogte. Boven de toegangsdeuren staat de naam De Zaaier. Erboven is in het raam een beeld van een zaaier te zien en daarboven het Christusmonogram XP. In de ramen van de hoge muren aan de lange zijde van de kerk zijn ook allerlei afbeeldingen aangebracht: een boekrol, broden en vissen, een schip op het water en teksten met afbeeldingen uit Jesaja, Psalmen en Openbaring.

„Voor het bekostigen van de ramen in de nieuwe kerk zijn in 1960 acties gehouden”, vertelt Anneke Hurkmans, lid van de jubileumcommissie. „Ze zijn de aandacht blijven trekken, bijvoorbeeld tijdens een kerkenpadroute.”

Ze wijst naar het prachtige witte met houtsnijwerk en bladgoud versierde front van het Flaes en Brünjesorgel. Het bevond zich vanaf 1864 in de remonstrantse kerk in Den Haag en is, na een restauratie, in 1990 in deze kerk in gebruik genomen.

Het Flaes en Brünjesorgel. beeld RD, Anton Dommerholt

In de hal, in de aanbouw, trekken twee teksten de aandacht: ”Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”, en de bekende tekst uit Johannes 3:16 over de liefde van God voor de wereld.

Een van de teksten in de hal. beeld RD, Anton Dommerholt

Buurt

Aan een lange tafel zitten mensen. „Buurtbewoners kunnen hier koffie drinken en een gesprek voeren”, zegt Hurkmans. „We willen wat betekenen voor de wijk. Zo zijn er ook handwerkochtenden en maaltijden voor de buurt en is het kerkgebouw open met burendag.”

De kerk staat hiermee in een traditie, legt Peter Kok in de consistoriekamer uit. Hij schreef 25 jaar geleden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de gemeente een boek over de geschiedenis van de gemeente: ”Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht”. Kok: „Bij de aanleg van de nieuwe polders na de oorlog evangeliseerden leden van onze gemeente onder de dijkwerkers in de barakken hier in de buurt. Ze gingen regelmatig naar Lelystad, totdat daar een kerk kwam. Een aantal inwoners van Zeewolde kerkte eerst hier. Ze vormden van 1980-1995 een eigen wijk. Zo is de gemeente Zeewolde in 1995 vanuit onze gemeente ontstaan. Onze gemeente staat ook aan de basis van de christelijke gereformeerde kerken van Ermelo en Nunspeet.”

„Bij de aanleg van de nieuwe polders na de oorlog evangeliseerden leden van onze gemeente onder de dijkwerkers in de barakken hier in de buurt” Peter Kok, lid christelijke gereformeerde kerk De Zaaier

Eerste dienst

De instituering van de kerk in Harderwijk vond plaats op 2 januari 1900. Kok: „Er waren aanvankelijk drie gezinnen in Harderwijk die niet meegingen in de fusie bij de totstandkoming van de gereformeerde kerk in onze stad. Ze waren in Elburg ingeschreven, maar omdat dat te ver was voor het bijwonen van de zondagse diensten hielden ze huisgodsdienstoefeningen in een schuur in onze stad. De groep groeide en er kon een gemeente gesticht worden met een ouderling en een diaken. De eerste dienst vond plaats in een schuur aan de Grote Poortstraat en werd geleid door ds. P.J. de Bruin uit Apeldoorn.”

De gemeente kon al gauw een lokaliteit aan de Hoogstraat huren, maar het bleef behelpen. „Het consistoriegebed vond plaats in een huis bij de kerk, waarna de kerkenraad over straat naar de kerk liep. In 1905 kocht de gemeente een groot woonhuis aan, dat men verbouwde tot kerk en pastorie. Dat is uitgebreid en verbouwd. In 1960 heeft de gemeente deze kerk laten bouwen. De uitbreiding dateert van 2007.”

Bij het verlaten van de consistorie valt het oog op de wand met portretten van de predikanten die in deze gemeente gestaan hebben. Het eerste is van ds. J. van der Vegt, die hier stond van 1908-1912 en van 1920-1923. De gemeente wordt sinds 2018 gediend door ds. W.N. Middelkoop.

De consistoriekamer, met de portretten van de predikanten.