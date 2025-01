Kamer stuurt aan op meer bewapening van boa’s in buitengebieden

Groene boa’s beschikken soms al over een wapen, maar lang niet allemaal. Een werkgever, vaak een gemeente, moet daarvoor een aanvraag indienen die wordt getoetst door de screeningsautoriteit Justis, met een advies van het Openbaar Ministerie en de politie. Maar de criteria die bij de beoordeling worden toegepast, zijn te strikt, vindt een meerderheid met onder meer VVD en PvdA. Ze willen dat het kabinet de criteria tegen het licht houdt en voortaan het gevaar als uitgangspunt neemt en niet of er incidenten zijn geweest waarbij een wapen gebruikt had kunnen worden.

Justitieminister David van Weel heeft „een positieve grondhouding” over de bewapening van groene boa’s, maar kan niet toezeggen dat ze altijd een wapen krijgen. Zo is het een lastige kwestie omdat het geweldsmonopolie bij de Staat ligt en boa’s soms ook particuliere werkgevers hebben. Wel gaat hij naar de toetsing kijken. In zijn ogen zijn incidenten niet een doorslaggevend of vereist criterium, maar dienen die als ondersteuning bij de aanvraag. Maar volgens VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen worden de huidige bepalingen ten onrechte uitgelegd in het nadeel van de aanvrager.

Van Weel komt voor de zomer met een „diepgaande beschouwing” over de taken, bevoegdheden en middelen van buitengewoon opsporingsambtenaren.