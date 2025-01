Levenslang voor tiener die drie jonge meisjes doodde in Southport

Een volwassene zou levenslang krijgen, zonder uitzicht op vrijlating, zei de rechter. Die straf kon Rudakubana niet opgelegd worden, omdat hij op het moment van de misdaden nog negen dagen minderjarig was. Wel wilde de rechter hem zo lang mogelijk vastzetten. Hij kan op zijn vroegst over bijna 52 jaar vragen om vrij te komen.

Rudakubana werd veroordeeld voor de moord op drie meisjes van 6, 7 en 9 jaar oud bij een dansles. De jongste had 122 steekwonden, en ook de andere slachtoffers waren met grof geweld verwond. Hij is ook veroordeeld voor tien pogingen tot moord en het bezit van het gif ricine. Hij wilde zoveel mogelijk doden veroorzaken, oordeelde de rechter. Hij toonde bovendien geen enkel berouw. „Ik ben blij dat de kinderen dood zijn, dat maakt me blij”, zei Rudakubana kort na de daad tegen de politie.

Volgens de rechter was geen sprake van terrorisme, maar waren de maatschappelijke gevolgen even groot. „Dit is de meest extreme vorm van misdaad”, aldus rechter Julian Goose. Volgens hem is het niet waarschijnlijk dat Rudakubana van zijn levensdagen nog op vrije voeten komt.

De moordpartij ontaardde in dagenlange rellen. Relschoppers vielen onder meer moskeeën en opvanglocaties voor asielzoekers aan. Online circuleerde onjuiste informatie over de identiteit van de dader, die werd omschreven als een migrant. De rechter zei Rudakubana zelf niet verantwoordelijk te houden voor de rellen.

Rudakubana, die schuld heeft bekend, komt niet uit het buitenland. Hij is geboren in Cardiff. Hij raakte geobsedeerd door extreem geweld. Hij verdiepte zich in genocide en bekeek gewelddadige video’s van moorden. Toch had hij volgens de rechter geen politieke doelen met zijn daden.