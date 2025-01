De Camino van Anya Niewierra is het bestverkochte boek 2024

De Camino is met 168.000 verkochte exemplaren het bestverkochte boek van 2024. Ook de vier andere spannende boeken van Niewierra staan in de lijst: De Nomade (op de 4e plek), Het Bloemenmeisje (op de 19e plek), Het Dossier (op de 22e plek) en Vrij uitzicht (op de 93e plek).

Al het blauw van de hemel van Mélissa Da Costa, vertaald door Anne van der Straaten en Els Dekker (Manteau), komt op de tweede plek met 122.000 verkochte exemplaren. Deze debuutroman staat sinds de verschijning in maart onafgebroken in De Bestseller 60. Het boek van Da Costa is door lezers van community Hebban uitgeroepen tot Favoriet van 2024.

Omringd door idioten van Thomas Erikson, vertaald door Wiveca Jongeneel, komt op de derde plek met 92.000 exemplaren. Het boek werd in november bekroond met een Gouden Boek omdat sinds het verschijnen in 2018 meer dan 200.000 exemplaren zijn verkocht. Het boek van Erikson is met deze derde plek het hoogst genoteerde non-fictieboek van 2024.