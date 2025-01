Linkse partijen boos dat PVV te weinig doet tegen huurstijging

Mooiman wil rondom het vaststellen van de voorjaarsnota best onderhandelen over de hoogte van de huurprijzen, maar dat is volgens Kamerleden te laat. Verhuurders moeten namelijk twee maanden voor de verhoging hun huurders daarvan op de hoogte stellen. Er is volgens SP-Kamerlid Sandra Beckerman dan ook nu actie nodig om de huren voor dit jaar bijvoorbeeld te bevriezen, of op zijn minst minder hard te laten stijgen. Zij vindt bovendien dat Mooiman zich verschuilt achter afspraken met partijen zoals de VVD.

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) en Ismail el Abassi (DENK) vinden dat de PVV al veel meer had kunnen doen. Sinds het kabinet is aangetreden, heeft Mooiman nog geen voorstellen gedaan om iets aan de huur te doen, verwijt De Hoop hem. El Abassi zegt alleen maar „slap gelul” van Mooiman te horen. „U hebt Henk en Ingrid van alles beloofd, maar dit is een dikke middelvinger naar hen.”

Volgens Mooiman zetten de drie linkse partijen een „frame” neer alsof de PVV niets doet voor huurders, terwijl het kabinet onder meer 500 miljoen euro extra uittrok voor de huurtoeslag. Ook betalen lagere inkomens wat minder belasting. „We hebben mooie maatregelen genomen waardoor mensen er wat bij krijgen ten opzichte van eerder.”