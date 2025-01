Tweehonderd tips na Duitse uitzending Identify Me-zaak

Volgens de politie zijn er „sterke aanwijzingen” dat de vrouw uit Duitsland komt. Zo droeg ze kleding die met name in Duitsland werd verkocht en is van een sleutel aan haar sleutelbos bekend dat die een link heeft naar de Duitse stad Bottrop.

De Wassenaarse zaak was in het najaar van 2024 onderdeel van de internationale campagne Identify Me. Met dit Nederlandse initiatief proberen Interpol en de politie in Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Nederland gezamenlijk en met hulp van het publiek de identiteit te achterhalen van overleden en mogelijk vermoorde vrouwen.