Dichter en hoogleraar Esther Jansma (66) overleden

Jansma debuteerde in 1988 met de bundel Stem onder mijn bed. Deze werd opgevolgd door Bloem, steen, een autobiografische bundel over de rouw over een doodgeboren kind. In 1998 won Jansma de VSB Poëzieprijs voor Hier is de tijd. Voor Alles is nieuw won ze in 2006 de Jan Campertprijs. Voor haar gehele oeuvre werd ze dat jaar ook beloond met de Adriaan Roland Holstprijs. In november 2024 verscheen bij Prometheus haar elfde en laatste dichtbundel, We moeten ‘misschien’ blijven denken.

Jansma werd vorig jaar benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar bijdrage aan de poëzie en dendrochronologie.