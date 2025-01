Toeslagenouder is blij dat commissie goed heeft geluisterd

Bouwer zit ook in een werkgroep met door de toeslagenaffaire gedupeerde ondernemers. Voor deze groep is volgens haar nu nog niets geregeld. „Het proces is zo ingericht dat de gevolgen voor ons niet vergoed worden. Er wordt nu gedacht aan een Commissie Complexe Schade waarbij schade geschikt kan worden. Hier zijn wij erg blij mee. Dit is maatwerk.” Ze zegt te hopen dat „de 5000 getroffen ondernemers nu eindelijk in beeld komen en er uitgebreid aandacht wordt besteed aan de groep ondernemers die vaak failliet zijn gegaan, die hun levenswerk verloren zagen gaan”.

Tegelijkertijd is er ook teleurstelling. Zo vindt Bouwer dat de schulden van de kinderen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs niet voldoende zijn meegenomen in het voorstel. „De kinderen willen hun leven weer terug.”