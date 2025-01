Plannen voor betere toekomst inwoners aardbevingsgebied

Kinderen krijgen meer uren onderwijs aangeboden en maken zo kennis met muziek en sport en kunnen zich ontwikkelen. Initiatieven van organisaties en buurt- en dorpshuizen die de gemeenschapszin bevorderen worden gesteund. Jongeren worden er eerder op gewezen dat ze steun kunnen krijgen op het vlak van mentale gezondheid en er komen programma’s om armoede en schulden aan te pakken en leesvaardigheid te verbeteren.

Voormalig PvdA-Kamerlid Nijboer presenteerde zijn sociale agenda aan kinderen in een school in Hoogezand. „Omdat kinderen de betere toekomst vertegenwoordigen waarop de agenda zich richt.” Voor de totstandkoming ervan werden gesprekken met honderden inwoners, organisaties, vrijwilligers en gemeenten gevoerd. „De sociale agenda is daarmee van, voor en door Groningers en Noord-Drenten.”

De agenda is voor de lange termijn, hoewel Nijboer weet dat de regio het wachten meer dan zat is. Hij wil in de loop van dit jaar beginnen met de eerste maatregelen om zo snel mogelijk resultaten te zien en de komende jaren verder te bouwen „aan de fundamentele voorstellen die echt het verschil voor onze regio en haar inwoners maken”. Het geheel is onderdeel van Nij Begun, een nieuw begin, waarvoor de komende dertig jaar 22 miljard euro beschikbaar is om na jarenlange gaswinning een ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe in te lossen en de inwoners weer perspectief te bieden.