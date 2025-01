Onderzoek naar mogelijk verband twee doden en drugslab Heerlen

Het gaat om twee mannen van 22 en 32 uit de Limburgse plaats. „De omstandigheden waarin de beide personen zijn overleden, is mogelijk te herleiden naar stoffen die vrijkomen bij de productie van verdovende middelen”, aldus de politie. De productielocatie, met hierin tientallen kilo’s amfetamine en xtc-pillen, werd gevonden in de garage van een woning in de Bartholomeo Diazstraat. Een persoon is opgepakt, het gaat hier om de bewoner.

Ingewijden melden aan De Limburger dat het vrijdag aangetroffen lab, niet het lab is dat de twee mannen het leven kostte. In het criminele milieu zouden onder andere verschillende locaties elders in Heerlen zijn genoemd.