Kabinet bereid om beveiliging station Maarheeze te betalen

„Ik zou bijna zeggen: over mijn lijk dat we dat laten plaatsvinden”, zei Jansen vorige week in een commissiedebat, en deze donderdag blijft hij bij die uitspraak. „Als het aankomt op het geld, ben ik bereid om uit eigen budget die middelen ter beschikking te stellen.” Verder praat hij komende week over het onderwerp met de ministers van Justitie en Veiligheid en van Asiel en Migratie. „Structureel zou ik het beter willen oplossen.”

„Bemoedigende woorden”, reageert een woordvoerder van de NS. Hij kan niet direct uitsluiten dat de treinen Maarheeze overslaan. „We willen de uitwerking afwachten.”

Eerder op donderdag meldde Jansen dat beveiligers van de NS vorig jaar ruim 3150 keer een „ongewenste situatie” op station Maarheeze hebben gemeld. Uit de brief bleek niet in hoeverre de meldingen om asielzoekers draaien. De NS-woordvoerder zegt dat een „vaste groep bewoners” van het asielzoekerscentrum in het nabijgelegen Budel is „oververtegenwoordigd in de problematiek”.