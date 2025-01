Jaar cel voor oud-eigenaar koopjesketen Big Bazar

De ondernemer werd ervan verdacht dat de administratie bij meerdere van zijn bv’s niet voldeed aan de eisen. Veel stukken ontbraken of zouden opzettelijk niet zijn verstrekt aan de fiscus.

De rechter gaat daar in mee en stelt dat Kooistra als „feitelijk leidinggever van een vijftal bv’s” opzettelijk de belastingregels niet heeft nageleefd bij het doen van de administratie. Ook heeft hij de documenten achtergehouden voor de belastinginspecteur. Verder heeft hij van twee bv’s niet voldaan aan de bewaarplicht, de plicht om administratie een bepaalde periode te bewaren.

Kooistra’s advocaat Priscilla de Haas geeft aan „naar alle waarschijnlijkheid” in beroep te gaan. Volgens haar is de rechter te veel van veronderstellingen uitgegaan, waardoor er geen volledig beeld is. „En dat is wel nodig om een eindoordeel te geven.” De Haas gaf eerder aan dat de zaak geen betrekking heeft op de administratie van Big Bazar.

Kooistra kocht Big Bazar in 2021 van Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker. De koopjesketen werd in september 2023 failliet verklaard. Big Bazar kampte toen al enige tijd met financiële problemen en kreeg steeds meer klachten binnen over onbetaalde rekeningen.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk.