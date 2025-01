Kamer wil advies Raad van State over pensioenvoorstel NSC

NSC’er Agnes Joseph kwam eerder deze week met haar voorstel om pensioenfondsen een referendum te laten houden onder deelnemers voordat het overgaat tot het zogenoemde ‘invaren’ in het nieuwe stelsel. Zij wil dat indienen als wijzigingsvoorstel (amendement) op een wet die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld, en die pensioenfondsen langer de tijd geeft voor de overstap naar de nieuwe pensioenregeling.

De Raad van State geeft altijd advies over wetsvoorstellen voor ze in de Kamer worden besproken, maar niet over amendementen. D66-Kamerlid Hans Vijlbrief vroeg het kabinet om zijn belangrijkste adviseur in dit geval wel om een oordeel te verzoeken. Hij wees op de mogelijk ingrijpende gevolgen van het voorstel voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, waar jarenlang aan is gewerkt.

Wat Vijlbrief betreft brengt de Raad van State „met spoed” in kaart wat die gevolgen precies kunnen zijn. D66 is zeer kritisch over de poging van NSC om nu nog zo’n grote wijziging aan te brengen, terwijl de nieuwe pensioenwet al ruim anderhalf jaar van kracht is en fondsen volop bezig zijn met de overgang. Ook coalitiepartij VVD noemde het voorstel van coalitiepartners NSC en BBB eerder deze week „zeer onverstandig”.

Ook NSC ging mee in het verzoek om advies van de Raad van State. Partijleider Pieter Omtzigt erkende daarbij dat dit voorstel grote gevolgen kan hebben, maar dat heeft het nieuwe pensioenstelsel volgens hem ook. „Op dit moment wordt er 1500 miljard euro verspijkerd aan het pensioenstelsel zonder enige inspraak, collectief dan wel individueel, van de deelnemers.”

De nieuwe pensioenregeling, waar ook vakbonden en werkgevers hun handtekening onder hebben gezet, maakt het mogelijk dat uitkeringen meer meebewegen met economische schommelingen. Dat moet eraan bijdragen dat het stelsel toekomstbestendiger wordt.