Nederlandse milieuclubs: geen lobbywerk in ruil voor subsidie

„Bij ons is hier niets over bekend en nooit iets van gebleken”, laat een woordvoerder van Natuur & Milieu weten. „Als er sprake is van zo’n werkwijze zou dat volstrekt ongepast zijn.” Ook de Jonge Klimaatbeweging zegt nooit „ook maar iets in de buurt van een ‘opdracht’ te hebben gekregen om te lobbyen voor Europese plannen.”

De Telegraaf meldde woensdag dat de EC klimaatorganisaties jarenlang subsidie had gegeven in ruil voor lobbywerk voor onder andere de Green Deal van voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans. Het zou onder meer gaan om het EEB, waarbij 185 natuur- en milieuorganisaties uit 41 landen zijn aangesloten. Het EEB schrijft in een open brief aan de EC dat maatschappelijke organisaties EU-steun nodig hebben om hun stem in Europa te laten horen omdat ze daar zelf niet genoeg middelen voor hebben, in tegenstelling tot bijvoorbeeld grote bedrijven. De Europese steun is volgens het EEB nodig om een „gelijk speelveld” te creëren. Over eventuele lobby-opdrachten staat niets in de brief.

Eurocommissaris Piotr Serafin (Begroting) zei woensdag in een debat met het Europees Parlement dat „sommige diensten” van de EC in het verleden inderdaad afspraken hebben gemaakt met ngo’s om te lobbyen. Welke diensten dat waren en welke ngo’s betrokken waren, is echter onduidelijk. In ieder geval speelde de kwestie bij het Europese LIFE-programma, waaruit subsidies worden verstrekt voor groene projecten.

Natuurmonumenten, lid van het EEB, laat weten LIFE-geld te gebruiken, maar alleen van het deel dat bedoeld is voor natuurprojecten. „Wij lobbyen zelfstandig en niet op basis van afspraken”, zegt een woordvoerder. Milieudefensie, eveneens aangesloten bij het EEB, zegt geen geld uit het LIFE-programma te krijgen. Opdrachten tot lobbywerk zijn niet aan de orde, laat een woordvoerder weten. „Als we dat verzoek al zouden krijgen, zouden we het nooit aannemen. We zijn onafhankelijk in al onze uitingen.” Een ander Nederlands EEB-lid, LandschappenNL, zegt helemaal geen Europese subsidies te ontvangen.